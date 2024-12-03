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        Ordu'da kas hastası çocuğun yaptığı resimler hastanenin koridorunu süslüyor

        Ordu'da kas hastası 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle moral buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:05
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        Ordu'da kas hastası çocuğun yaptığı resimler hastanenin koridorunu süslüyor
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        Ordu'da kas hastası 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle moral buluyor.

        Kas hastalığı dolayısıyla ayakta durmakta zorlanan çocuk, her yıl bir ay Ünye Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görüyor.

        Akkuş Şehit Erol Kırtıl İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Ömür Asaf'ın tedaviden arta kalan vakitlerinde yaptığı resimler, hastane koridorundaki panoda sergileniyor.

        Ömür Asaf Çöp, gazetecilere, resimlerinin sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Resim yapmayı seviyorum. Bir aydır burada resim yapıyorum. Resimlerim sergilendiğinde çok mutlu oldum." dedi.

        Ömür Asaf'ın annesi Sultan Çöp ise oğlunun hastalığı dolayısıyla 18-20 yaşına kadar düzenli olarak fizik tedavi almak zorunda olduğunu anlatarak, "Kasları fizik tedavi ile çalışıyor. Engelinin artmaması için fizik tedaviye ihtiyacı var. Tedavisinden arta kalan zamanda canı sıkıldığı için kalem kağıt istedi ve hobi olarak resim yapmaya başladı." diye konuştu.

        Sultan Çöp, Ömür Asaf'ın yaptığı resimlerin hemşirenin önerisi üzerine koridordaki panoya asılarak sergilenmeye başlandığını dile getirerek, "Resimlerin burada sergilendiğini gördüğünde çok mutlu oldu. Bu Ömür Asaf'a moral oldu." ifadesini kulandı.

        Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar da Ömür Asaf'ın yaptığı çalışmaları sergilediklerini söyledi.

        Hastane olarak bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını aktaran Dündar, "Ömür Asaf'ı azminden ve özverili çalışmasından dolayı takdir ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Resim, müzik ve diğer sanatsal faaliyetler hastalıkların iyileşmesinde ve tedavisinde yardımcı oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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