Ordu'da Halk Ekmek satışına başlandı

Halk Ekmek Üretim Tesisinin faaliyete geçmesiyle bu satış noktalarından 9'unda ekmek satışına başlandığı vurgulanan açıklamada, piyasa değeri 12,50 lira olan ekmeğin Halk Ekmek büfelerinde 8 liradan satıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya yazılı açıklamada, Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde 14 büfe konuşlandırıldığı belirtildi.

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