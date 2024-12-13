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        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Ordu'da konuştu:

        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile edinilen birtakım kazanımların, mahkeme süreci neticesinde inkıtaya uğrayabileceği endişesinin meslektaşlarında kaygı uyandırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:32
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        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, Ordu'da konuştu:
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        Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile edinilen birtakım kazanımların, mahkeme süreci neticesinde inkıtaya uğrayabileceği endişesinin meslektaşlarında kaygı uyandırdığını söyledi.

        Geylan, Türk Eğitim-Sen Ordu Şubesinin yeni hizmet binasının açılışındaki konuşmasında bir an önce Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin kariyer planlamasını düzenleyen kılavuzu yayımlamasını beklediklerini belirtti.

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun meslektaşlarına birtakım yeni haklar getirdiğini anlatan Geylan, özellikle sınavın kalkmasını, doğrudan hizmet yılı esas alınarak uzman ve başöğretmen ünvanlarının verilecek olmasını desteklediklerini ifade etti.

        Geylan, 20 yıl ve üzerinde hizmet veren meslektaşlarının uzman olup olmadıklarına bakılmaksızın doğrudan başöğretmenlik taleplerinin kabul edilmesinin de diğer önemli kazanımlardan olduğunu vurgulayarak, "Bu da çıkan kanunla hayata geçmiş oldu. Bundan dolayı da karar vericilere teşekkür ettik." dedi.

        CHP'nin Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduğunu anımsatan Geylan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bir sendika da bunu destekledi, bu işin mutfağında yer aldı. Bunu biraz endişeyle takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum çünkü hatırlarsınız belki, 2008 yılında Anayasa Mahkemesi kariyer düzenlemesini iptal etmişti ve 16 yıl maalesef kamu idaresi bir tedbir almadığı için 16 yıl boyunca meslektaşlarımız mağdur olmuştu. Böylesi bir mağduriyetin tekrar yaşanabileceği endişesi, şu an meslektaşlarımızda ciddi bir kaygı uyandırdı."

        Geylan, halihazırda görev başındaki 232 bin öğretmenin doğrudan başöğretmen olma ve bugünün rakamlarıyla 10 bin 400 lira tazminat almaya hak kazandığını belirterek, "Dolayısıyla kanunla birlikte gelen birtakım kazanımların bu mahkeme süreci neticesinde inkıtaya uğrayabileceği endişesi, meslektaşlarımızda bir kaygı uyandırmaktadır. İnşallah mahkeme, kararını verirken en azından bu kazanımları rencide etmeyecek, kazanımları inkıtaya uğratmayacak bir karar verir diye ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Geylan, ocakta yapılacak maaş zammı ve refah payı uygulamasının kalıcı hale getirilmesi beklentilerini de dile getirdi.

        Programa Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Türk Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Metin Şeyhoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

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