        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 18:13 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:13
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Ünye

        Hakemler:Ramazan Çevik, Gürhan Gül

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Oğuzhan Tarakçı, Vefa Yılmaz, Selman Ateş, Muhammed Aray, Oktay Tetik)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre (Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Ümir Demir, Alperay Demirciler)

        Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 14-25

        Süre: 109 dakika (25, 32, 30, 22)

        ORDU

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

