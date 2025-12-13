Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Ünye
Hakemler:Ramazan Çevik, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Oğuzhan Tarakçı, Vefa Yılmaz, Selman Ateş, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Mestre (Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Ümir Demir, Alperay Demirciler)
Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 14-25
Süre: 109 dakika (25, 32, 30, 22)
ORDU
