Ordu'da çıkan yangın iş yeri ile depoda hasara neden oldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yeri ile depo yanarak kullanılamaz hale geldi.
Boztepe Mahallesi Hacıhamza Sokak'ta Temel Boztepe'ye ait ahşap torna üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki depoya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, iş yeri ile depodaki yangın söndürüldü.
Büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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