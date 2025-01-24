Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iletişime geçtikleri kişilerin cep telefonlarına uygulama yükleterek "yatırım vaadi" yöntemiyle haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen organizasyon yapısına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Ordu merkezli 10 ilde 21 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda dijital materyal ve banka kartlarının ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, şüphelilerden 10'unun emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ünün ise tutuklandığı kaydedildi.
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