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        Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 20:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:28
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        Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Ordu merkezli 10 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iletişime geçtikleri kişilerin cep telefonlarına uygulama yükleterek "yatırım vaadi" yöntemiyle haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen organizasyon yapısına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Ordu merkezli 10 ilde 21 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda dijital materyal ve banka kartlarının ele geçirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, şüphelilerden 10'unun emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 4'ünün ise tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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