Ordu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ordu merkezli 10 ilde 21 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda dijital materyal ve banka kartlarının ele geçirildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında iletişime geçtikleri kişilerin cep telefonlarına uygulama yükleterek "yatırım vaadi" yöntemiyle haksız maddi menfaat sağladığı tespit edilen organizasyon yapısına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

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