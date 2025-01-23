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        Ordu'da yükümlüler yarıyıl tatilinde okulları temizliyor

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, bakım ve onarım işleri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:35
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        Ordu'da yükümlüler yarıyıl tatilinde okulları temizliyor
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        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, bakım ve onarım işleri yapıyor.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kamuda ücretsiz çalışma yaptırımı kapsamında okullar, öğrencilerin olmadığı zaman dilimlerinde temizlenip onarılıyor.

        Bu kapsamda cezalarını denetimli serbestlik kapsamında yerine getiren 17 yükümlü, belirlenen 21 okulun temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmaya başladı.

        Yükümlülerden oluşturulan mobil temizlik ekibi, okulların yarıyıl tatilinde temizliğini, bakım, onarım ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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