Ordu'da yükümlüler yarıyıl tatilinde okulları temizliyor

Bu kapsamda cezalarını denetimli serbestlik kapsamında yerine getiren 17 yükümlü, belirlenen 21 okulun temizlik, bakım ve onarım işlerini yapmaya başladı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kamuda ücretsiz çalışma yaptırımı kapsamında okullar, öğrencilerin olmadığı zaman dilimlerinde temizlenip onarılıyor.

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, bakım ve onarım işleri yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.