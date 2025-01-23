Ordu'da "20. Çambaşı Kış Festivali" ertelendi

Kabadüz Belediyesi de festivalin ertelendiğini ancak Guinness Dünya Rekorları kapsamında "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekor denemesinin Çambaşı Kayak Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, 25-26 Ocak'ta Kabadüz'de düzenlenmesi planlanan 20. Çambaşı Kış Festivali'nin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.

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