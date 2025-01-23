Ordu'da "20. Çambaşı Kış Festivali" ertelendi
Ordu'da " 20. Çambaşı Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.
Ordu'da " 20. Çambaşı Kış Festivali", Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangın dolayısıyla ertelendi.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'deki yangınında hayatını kaybedenlerin acısının derinden hissedildiği belirtildi.
Açıklamada, 25-26 Ocak'ta Kabadüz'de düzenlenmesi planlanan 20. Çambaşı Kış Festivali'nin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunuldu.
Kabadüz Belediyesi de festivalin ertelendiğini ancak Guinness Dünya Rekorları kapsamında "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekor denemesinin Çambaşı Kayak Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.
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