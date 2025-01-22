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        Ordu'da 213 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Ordu'da, umreye gidecek 213 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:56
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        Ordu'da 213 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Ordu'da, umreye gidecek 213 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünce kentten umreye gidecek kafile için Ordu-Giresun Havalimanı'nda program organize edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Muammer Erol, kafiledekilerin sağlıkla dönmelerini ve dualarının makbul olmasını diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de kafilenin umreye hayırlısıyla gidip gelmelerini temenni etti.

        İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat ise umre için kayıt yapılan başvuru sayısının 1740 olduğunu, 1200 kişinin de 15 günlük süre içerisinde umreye gideceğini anlattı.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek başkanlığında 213 kişi, dualar ve ilahiler eşliğinde umreye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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