Ordu'da 213 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Ordu'da, umreye gidecek 213 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğünce kentten umreye gidecek kafile için Ordu-Giresun Havalimanı'nda program organize edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Muammer Erol, kafiledekilerin sağlıkla dönmelerini ve dualarının makbul olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de kafilenin umreye hayırlısıyla gidip gelmelerini temenni etti.

İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat ise umre için kayıt yapılan başvuru sayısının 1740 olduğunu, 1200 kişinin de 15 günlük süre içerisinde umreye gideceğini anlattı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek başkanlığında 213 kişi, dualar ve ilahiler eşliğinde umreye uğurlandı.