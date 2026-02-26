Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun karın etkili olduğu, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Kurallara uymayan sürücüler dron ile görüntülendi
        Kurallara uymayan sürücüler dron ile görüntülendi
        Ordu'da ambarda çıkan yangın marangoz atölyesi ve ahırı küle çevirdi
        Ordu'da ambarda çıkan yangın marangoz atölyesi ve ahırı küle çevirdi
        Ordu Büyükşehir'den gençlere Avrupa fırsatı
        Ordu Büyükşehir'den gençlere Avrupa fırsatı
        Ordu'da Tekstil Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Ordu'da Tekstil Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kaskla girdiği kuyumcu dükkanından soygun yapan sanığın sanal kumar borcu v...
        Kaskla girdiği kuyumcu dükkanından soygun yapan sanığın sanal kumar borcu v...
        Ordu'da lise öğrencileri CNC makineleri üretti
        Ordu'da lise öğrencileri CNC makineleri üretti