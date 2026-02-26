Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Ordu'da, "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 13:34
        Ordu'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

        Ordu’da, “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” temalı sergi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, sergide hat, tezhip ve ebru başta olmak üzere çeşitli el sanatları eserlerinin yer aldığını söyledi.

        Eserlerin kursiyerlerin emeğini ve kültürel mirasa duyulan saygının örneklerini oluşturduğunu belirten Vargeloğlu, "Asıl hedefimiz, geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, bu sanatlar aracılığıyla değerler eğitimine katkı sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak." diye konuştu.

        Serginin açılışını Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş gerçekleştirdi.

        Sergi, 28 Şubat'a kadar gezilebilecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

