Ordu'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

Ordu’da, “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” temalı sergi açıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, sergide hat, tezhip ve ebru başta olmak üzere çeşitli el sanatları eserlerinin yer aldığını söyledi.



Eserlerin kursiyerlerin emeğini ve kültürel mirasa duyulan saygının örneklerini oluşturduğunu belirten Vargeloğlu, "Asıl hedefimiz, geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak, bu sanatlar aracılığıyla değerler eğitimine katkı sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak." diye konuştu.



Serginin açılışını Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş gerçekleştirdi.



Sergi, 28 Şubat'a kadar gezilebilecek.







