Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Akkuş
Hakemler:Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray)
TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15
Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)
ORDU
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