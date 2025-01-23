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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:20
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray)

        TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez)

        Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15

        Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)

        ORDU

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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