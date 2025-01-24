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        Ordu'da "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri düzenlendi

        Ordu'da, Dışişleri Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesince "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:13
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        Ordu'da "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri düzenlendi
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        Ordu'da, Dışişleri Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesince "Şehirler için Proje ve Finansman Fırsatları" semineri gerçekleştirildi.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Salonunda organize edilen toplantıda, 2021-2027 Dönemi Avrupa Birliği Destekleri ve Finansman Fırsatları hakkında bilgi verdi.

        Öztürk, AB projelerinin merkeze hitap ederken aynı zamanda yerele de çok fazla imkan tanıyan programlar olduğunu söyledi.

        Katılım öncesi mali yardımların 2002'den beri devam ettiğini belirten Öztürk, "Biz toplamda 9,2 milyar avroluk proje yaptık. 900'e yakın büyük çaplı proje gerçekleştirdik. 25 binden fazla hibe sözleşmesine imza attık yani çok fazla çalışma yapıldı." dedi.

        Öztürk, AB'nin yeni dönemde özellikle yeşil gündem ve dijitalleşme konuları üzerinde durduğuna dikkati çekerek, "Enerji güvenliği, tedarik güvenliği veya süreç yönetimi gibi konularda sadece biz değil, dünyanın önünde birtakım tehditler var. AB de özellikle bu alanları finanse etmeye yönelmiş durumda." diye konuştu.

        Ordu'da da birçok proje gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, "2021-2027 döneminin sonuna yaklaştık. Ordu Büyükşehir Belediyemizin ve OSKİ'nin bu kapsamda 5 projesi var. İnşallah bunlardan bir veya birden fazlası geçer ve Ordu fiilen proje üretmeye başlar." ifadesini kullandı.

        AB İşleri Uzmanı Serkan Bozkurt "Avrupa Birliği Interreg Next Karadeniz Havzası Programı", Birlik Programları Daire Başkanı Zelal Şen "Türkiye'nin Katılım Sağladığı Avrupa Birliği Programları", AB İşleri Uzmanı Kayhan Özüm de "Şehirler için AB Hibe Programları" konularında katılımcılara bilgi sundu.

        Seminere, Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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