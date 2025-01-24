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        Ordu'da iş geliştirme toplantısı düzenlendi

        Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (ORDUSİAD) iş geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:07
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        Ordu'da iş geliştirme toplantısı düzenlendi
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        Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (ORDUSİAD) iş geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş insanı İsmet Yiğit Şenocak'ın ev sahipliğinde bir otelde organize edilen toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bolu'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Güler, Ordu'ya yakışır yatırımları hep birlikte yapacaklarını dile getirerek, kentin her yönüyle örnek bir il olduğunu aktardı.

        Ekonomist Dergisi'nin "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" sıralamasına giren ve Ordu'da faaliyet gösteren şirketleri tebrik eden Güler, şunları kaydetti:

        "Ukrayna-Rusya savaşı bittikten sonra buranın bir lojistik merkezi olma noktasında fiile geçecek çalışmalarla inşallah kalkınmayı daha da pekiştireceğiz. Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Akkuş-Niksar Yoluyla ile burası bir kalkınma bölgesi olacak. Burada sizlere çok büyük iş düşüyor. Sizlerle birlikte teknik birikimimizle, ticari ahlakımızla, erdemli davranışlarımızla, Ordu beyefendiliği ile huzur kentini inşallah ekonomik başarılarla da taçlandırırız diye düşünüyoruz."

        Güler, fındık konusunda yaptıkları çalışmalada değinerek, "Fındık kanununu tam anlamıyla kökünden ele alıp bunun uygulamasını sağlamamız lazım. Çünkü dünyada bir numaralı üretici olarak fındığın fiyatını belirleyememesi akıl alır bir şey değil. TMO'nun açıkladığı fiyatı daha önceden aşağı çeken bir yapı vardı. Rekabet Kurulu ile bunu önlemiş olduk." ifadelerini kullandı.

        Fındığın çikolata ürünleri ile birleşmesiyle katma değerinin arttığına dikkati çeken Güler, şu değerlendirmede bulundu:

        "Fındık fındık olarak satılsa 2.5 milyar oluyor ama katma değeri yüksek ürünlere çevirdiğiniz zaman 8 milyardan başlıyor. Bunu yapmamızda hiç bir engel yok. Burada çok başarılı şirketlerimiz var. Onlarla birlikte yeni bir takım ürünlere gidebiliriz. Biz şu anda ORTAR ve OREN olarak aktif karbon fabrikamızın 22 tırlık makinesi ay sonunda Allah nasip ederse Giresun Limanına inecek. Dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamış olacağız. Bunu yaptığımız zaman büyük bir döviz kaynağımızı, döviz kazancı haline getirmemiz mümkün. Ordu'ya çok büyük bir kazanç sağlayacak bir yatırım olarak görünüyor."

        Ordu'ya AVM yapımı için ihaleye çıkılacağını dile getiren Güler, bunun için de Ordulu iş insanlarına çağrıda bulundu.

        Toplantıya Vali Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Defterdar Mehmet Tarık Törer, ORDUSİAD Başkanı İdris Altunel ve iş insanları katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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