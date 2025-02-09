Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 3 ilçede kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarında kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:24 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 3 ilçede kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        ABONE OL

        Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarında kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Trabzon ve çevresindeki illerin hava kalitesi temiz çıktı
        Trabzon ve çevresindeki illerin hava kalitesi temiz çıktı
        Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Türk Kızılay Ünye Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Ordu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Ordu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Ordu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı