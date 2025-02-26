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        Ordu'da gazeteci Ahmet Yenin son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün vefat eden gazeteci Ahmet Yenin'in (76) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:38
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        Ordu'da gazeteci Ahmet Yenin son yolculuğuna uğurlandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün vefat eden gazeteci Ahmet Yenin'in (76) cenazesi toprağa verildi.

        Yenin için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, eşi Tülin, çocukları İlker, Türker ve Oğuz Yaşar Yenin taziyeleri kabul etti.

        Ahmet Yenin'in cenazesi, daha sonra Ünye Büyük Camide kılınan namazın ardından Türbe Mezarlığında defnedildi.

        Törene, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın, Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, Ünye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Coşkun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meslektaşları katıldı.

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