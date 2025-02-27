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        Ordu'da "Aliya: Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" paneli düzenlendi

        Ordu Üniversitesince "Aliya: Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" konulu panel organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:58
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        Ordu'da "Aliya: Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" paneli düzenlendi
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        Ordu Üniversitesince "Aliya: Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" konulu panel organize edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesince Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Vali Muammer Erol, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hayrullah Başer ve davetliler katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, panelin açılış bölümünde yaptığı konuşmada, Aliya İzzetbegoviç'in yalnızca bir lider değil, aynı zamanda fikir insanı, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesindeki simgesi olduğunu belirtti.

        İzzetbegoviç'i anarken onun sadece hayatı ve savaşlarından bahsetmeyeceklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

        "Onun düşüncelerini görerek fikirlerinden ilham alacağız ve bu değerli bilgileri gelecek nesillere nakletmek için çalışacağız. Aliya İzzetbegoviç sadece Bosna Hersek hükümetinin ilk Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda entelektüel bir lider ve çok iyi bir bilim insanı. Mücadelesini sadece silahla değil, aynı zamanda kalemi ile vermiş, bir milletinin kader çizgisinin yönlendirilmesine çok büyük bir katkı sağlamış liderdir. 1925-2003 yılları arasında geçen bir ömür ve bu ömre sığan çok büyük bir mücadele. Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun."

        İzzetbegoviç'in mücadelesi ve hayata bakışı ile önemli bir rol model olduğuna işaret eden Başer ise Aliya İzzetbegoviç'in siyasi, sosyal, kültürel, askeri ve dini anlayışı hakkında bilgi verdi.

        "Aliya" adlı sinevizyon gösteriminin ardından, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Kaşif Okur'un yönettiği panelde, akademisyenler sunum yaptı.

        Program kapsamında Aliya İzzetbegoviç'e dair önemli anların yer aldığı fotoğraf sergisi de düzenlendi, katılımcılara "Bilge Aliya" adlı kitap hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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