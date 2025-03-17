Ordu'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, F.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip, Yenipazar Mahallesi mevkisinde Dursun Kulaksız yönetimindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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