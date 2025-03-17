Ordu'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, F.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen cip, Yenipazar Mahallesi mevkisinde Dursun Kulaksız yönetimindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Muammer Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cip sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.