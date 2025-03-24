Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'daki trafik kazasında ağır yaralanan 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı 84 yaşındaki kişi, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücüdelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'daki trafik kazasında ağır yaralanan 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı 84 yaşındaki kişi, tedavi altına alındığı hastanede yaşam mücüdelesini kaybetti.

        Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaya geçidinde dün yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Süleyman Genç, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Samsun'dan Giresun istikametine seyreden Sezai Erşara idaresindeki 06 BB 692 plakalı otomobil, dün Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Genç'e (84) çarpmıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Yerlikaya: Bin 418 şüpheli gözaltına alındı
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        İBB Başkan Vekilliği için karar saati 18.30
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 55 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Sağanak geliyor!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        Doğum izninin artırılması gündemde: 1 yıla çıkar mı?
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Matbaa kurup sahte dolar bastılar!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
        Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
        Ordu'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapı...
        Ordu'da, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı yapı...
        Darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri "Şenlik Grubu"nda bir araya g...
        Darbukayı bidonla öğrenen ilkokul öğrencileri "Şenlik Grubu"nda bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da konuştu:
        Yaya geçidindeki kaza kamerada
        Yaya geçidindeki kaza kamerada
        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor