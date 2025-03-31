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        Ordu'da şehidin mezarının da bulunduğu kabristanlığın yolunda düzenleme yapıldı

        Ordu'da, Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkan'ın mezarının da bulunduğu kabristanlığın yolunda düzenleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:19 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:22
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        Ordu'da şehidin mezarının da bulunduğu kabristanlığın yolunda düzenleme yapıldı
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        Ordu'da, Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkan'ın mezarının da bulunduğu kabristanlığın yolunda düzenleme yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Kerem Çalışkan'ın kabrinin, Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi Hatipler Sokak'taki mezarlıkta yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şehidin ailesinin talebi üzerine mezarlığa giden yolun iyileştirilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Yıllardır mezarlığa ulaşımda sıkıntı çeken şehidin babası Ahmet Ali Çalışkan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak yolun iyileştirilmesi için destek talep etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede harekete geçerek mezarlık yolunda beton dökme çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma, şehit ailesine manevi bir destek sağlarken, mezarlık yolu artık daha güvenli ve konforlu hale geldi. Bu sayede aile, artık daha rahat bir şekilde evlatlarının kabrine ulaşabilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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