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        Ordu'da "Polis" temalı resim sergisi açıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:36
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        Ordu'da "Polis" temalı resim sergisi açıldı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla resim sergisi açıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüsü işbirliğiyle öğrencileri tarafından hazırlanan kara kalem çalışmalarından "Polis" temalı sergi düzenlendi.

        Ünye Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, müdürlük binasındaki açılışta, kendilerine verilen desteğin çok kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sarısoy, verdikleri destek nedeniyle öğrencilere teşekkür etti.

        Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise polis teşkilatının bu ülke için verdiği emeğin çok kıymetli olduğuna işaret etti.

        Açılışın ardından protokol üyelerince resim sergisi gezildi.

        Ayrıca Sarısoy, öğrencilere birimleri gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı. 6. sınıf öğrencisi Ece Arslantaş, haber merkezindeki telsizden Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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