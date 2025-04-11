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        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak'tan fındıkta zirai don uyarısı

        Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, zirai dona karşı üreticilerin bahçelerinde dumanlama yaparak tedbir alabileceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:18
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        Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Şenocak'tan fındıkta zirai don uyarısı
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        Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, zirai dona karşı üreticilerin bahçelerinde dumanlama yaparak tedbir alabileceklerini belirtti.

        Şenocak, yaptığı yazılı açıklamada, 11-12 Nisan gecesinde Ordu ve bölge için zirai don uyarısı verildiğini hatırlattı.

        Bu durumun fındık için bir tehdit olduğunu aktaran Şenocak, "Ne acı tesadüftür ki on yıllık periyotlarla ürünümüze dair bu risk yaşanmaktadır. Yaşanmışlıklardan edindiğimiz tecrübelere dayanarak, zirai don tehdidinin en yoğunlaştığı saatlerde bahçelerimizde araba lastiği, saman gibi yoğun duman çıkartacak materyallerin yakılması, muhtemel zararı düşürmekte, hatta sıfırlayabilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Şenocak, fındığın ülkeye döviz girdisi sağlayan 450 bin ailenin geçim ürünü olduğunun altını çizerek, "Aziz üreticilerimizin bu minval üzere hislerle bu gece bahçelerinde dumanlama yaparak fedakarlık göstermesi büyük önem arz etmektedir. Allah ürünümüzü, birliğimizi ve dirliğimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.

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