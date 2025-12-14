Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 5-1 yendi.
Ünye İlçe Stadyumunda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Azra Tıraş, 34. ve 35. dakikalarda Ezmiralda Franja, 42. dakikada Aqsa Mushtaq, 82. dakikada ise Mesuare Begallo attı.
Gaziantep ekinin golünü ise 54. dakikada Dorothee Mukeshımana kaydetti.
