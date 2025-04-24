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        Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:15
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        Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E'nin (32) Ünye ilçesinde bulunan bir adreste saklandığı tespit edildi.

        Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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