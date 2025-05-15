Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da engelliler bir günlük askerlik yaptı

        Ordu'da 22 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da engelliler bir günlük askerlik yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da 22 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

        Askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

        Özer, temsili askerlik hizmetini yerine getirenleri tebrik ederek, "Sevgili Mehmetçikler, bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Engelliler adına konuşan Mustafa Sekmen ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Dua edilmesinin ardından protokol üyelerince engellilere terhis belgelerinin verildiği program, tören geçişiyle devam etti.

        Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemelerin yer aldığı stantların da gezildiği etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer ve engellilerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Ordu'da kamyonlar çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ordu'da kamyonlar çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ordu'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da 27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu
        Ordu'da 27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu
        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
        Ordu Büyükşehir Belediyesine yeni 10 iş makinesi alındı
        Ordu Büyükşehir Belediyesine yeni 10 iş makinesi alındı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da