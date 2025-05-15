Ordu'da engelliler bir günlük askerlik yaptı

Ordu'da 22 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

Özer, temsili askerlik hizmetini yerine getirenleri tebrik ederek, "Sevgili Mehmetçikler, bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Engelliler adına konuşan Mustafa Sekmen ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.