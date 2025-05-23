Kumru'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Kumru ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Ordu'nun Kumru ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Fizme Mahallesi'nde Ahmet Yetişen'e (63) ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek atölyeyi saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atölyenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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