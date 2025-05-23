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        Kumru'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Ordu'nun Kumru ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:43
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        Kumru'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Ordu'nun Kumru ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        İlçenin Fizme Mahallesi'nde Ahmet Yetişen'e (63) ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek atölyeyi saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Atölyenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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