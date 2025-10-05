Habertürk
        Ordu Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:36 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:46
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ünye Kadın SK'yi 2-0 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor'un gollerini 22 ve 40. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

