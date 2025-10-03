Ordu, Giresun ve Rize'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldı

Ordu, Giresun ve Rize'de Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.

Ordu'da Filistin'e Destek Platformunca Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda "Kararlıyız, Sumud'un yanındayız" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan gemi ve tekneler, Karadeniz'e açılarak tur attı.

Şarkiye Mahallesi'ndeki sahile kadar gelen deniz araçlarını kıyıda bekleyenler, sloganlar eşliğinde karşıladı.

Platform Başkanı Olgun Küçük, yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanların yıllardır susturulduğunu, aç bırakıldığını, kuşatıldığını söyledi.

Küçük, uluslararası sularda insani yardım taşındığını belirten gemilerin engellenmesi ve aktivistlerin gözaltına alınmasının insanlığın ortak vicdanına vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurguladı.

Yapılan müdahalenin sadece bir operasyon değil milyonlarca insanın yaşam şartlarını hedef alan, onurlarıyla oynayan, hak arama yollarını kapatan planlı ve sistematik uygulama olduğuna işaret eden Küçük, "Bu, kabul edilemez. Uluslararası toplumun görmezden gelmesi, diplomatik laflarla yetinmesi artık suç ortaklığına dönüşmüştür." dedi.

Küçük, Gazze'de yaşanan insani felç ve toplu acının, artık sadece yerel trajedi değil küresel ahlaki kriz olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğü ve hesap sorulabilirlik olmadan hiçbir plan meşru sayılamaz. Uluslararası kurumlar, bu yükün bir parçası olmak istiyorsa sözde değil özde harekete geçmelidir." diye konuştu. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - Giresun Özgür Filistin Platformunca, "Giresun Sumud'a destek, Gazze'ye umut" sloganıyla Kumyalı Balıkçı Barınağı'nda organize edilen program, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yaptığı konuşmada, Giresun insanının tarih boyunca zulme karşı mazlumun yanında durduğunu söyledi. Turan, Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını belirterek, "Biz, bu güzel vilayetin çocukları olarak Gazze ile Gazze'deki kardeşlerimizin derdine ortak olmak için dayanışma amacıyla bir araya geldik." dedi.

Yaklaşık iki yıldır bütün insanlığın gözünün önünde Gazze'de çok açık soykırım işlendiğine dikkati çeken Turan, "Siyonist işgalci İsrail, Filistin topraklarını işgal ediyor. Buna direnen Filistin halkını hunharca katlediyor. Gazze'de tam iki yıldır bebekler, çocuklar, kadınlar ve kardeşlerimiz katledildi. Bu zulüm ve katliam sona erecektir. Bir gün Filistin özgür kalacaktır." diye konuştu. Memur-Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı da Filistin'in mutlaka özgür kalacağına işaret ederek, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıldığını hatırlattı. Sarı, İsrail'in suç dosyasına bir yenisini daha eklerken tüm insanlığın bir kez daha büyük bir utanç yaşadığını dile getirerek, "İşgalci teröristler, yalnızca Filistin Devletini yok etmeye çalışmıyor. Onlar, masumiyetin, özgürlüğün, insanlığın ne varsa hepsini yok etmeyi hedefliyor. Bombalarla çocukları sakatlıyor, açlıkla onları öldürmeye çalışıyorlar." dedi. Katılımcılar, düzenledikleri yürüyüşte taşıdıkları pankartlarla İsrail'e tepki göstererek sloganlarla Filistin'e destek mesajları verdi.

Etkinliğe Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. - Rize Filistin'e Destek Platformunca organize edilen etkinlik kapsamında Gündoğdu Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen denizciler, Türk ve Filistin bayraklı gemi ve tekneleriyle denize açıldı. Merkez Balıkçı Barınağı'nda devam eden programda katılımcılar, tekbirler getirerek Küresel Sumud Filosu ve Filistin için dua etti. Platform adına konuşan Fatih Emiroğlu, Karadeniz'deki illerde denize açılarak, Küresel Sumud Filosu'nu selamladıklarını söyledi. Emiroğlu, Gazze'deki direnişi unutmamak ve unutturmamak adına, Sumud Filosu'nun ardından gelecek Özgürlük Filosu'na da destek olmak ve katılımları güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti. Rize'deki tüm sivil toplum örgütlerinin desteğiyle güzel bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren Emiroğlu, Filistin ve Gazze için insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini ve düzenleyecekleri kermeste sağlanan geliri Gazze'ye giderek ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Emiroğlu, Gazzelilere seslenerek, "Biz, her daim fiili dualarımızla, sahada eylemlerle, söylemlerle, insani yardımlarla her şekil onların yanındayız ve çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor." diye konuştu. Programa katılan AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de tarihin ve vicdanın şahitliğinde insanlığın onurlu yolculuğuna tanıklık ettiklerini söyledi. Katmer, bu kutlu yolculuğun, sadece bir geminin denizlerdeki seyri olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda insanlığın vicdanında yükselen bir çığlık, adaletin ve özgürlüğün arayışında yakılan bir meşaledir. Filo, bizlere fiziki engeller, tel örgüler, duvarlar ve ablukaların hakikatin önünü kesemeyeceğini öğretti çünkü hakikat, eninde sonunda yolunu bulur ve mazlumların yüreğinde yeşerir." ifadelerini kullandı. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sırasında yasa dışı şekilde alıkonulan Rizeli Abdülsamet Turan'ın eşi Merve Yıldız Turan da eşinin Seulle gemisinde yer aldığını söyledi.