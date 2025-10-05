Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu ve Bayburt'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi

        Ordu ve Bayburt'ta, İsrail ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüşler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu ve Bayburt'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu ve Bayburt'ta, İsrail ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüşler yapıldı.

        Ordu Filistin'e Destek Platformunca Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Süleyman Felek Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

        Filistin'e destek sloganları atan grup adına konuşan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, "Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

        Kararlı duruşlarının Filistin özgür oluncaya kadar süreceğini ifade eden Murtazaoğlu, şöyle konuştu:

        "Batılı bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimleri, kamuoyu baskısının yönünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu kararlar tek başına yeterli değildir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Biz hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz."

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta, Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinliğe katılanlar Dörtyol mevkisinden Saat Kule Meydanı'na kadar Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüdü.

        Platform adına konuşan Mehmet Hatipoğlu, 46 ülkeden yaklaşık 500 gönüllünün, insanlığa bir kapı araladığını söyledi.

        Dünyanın her yanında umudun yeniden yeşerdiğini belirten Hatipoğlu, "Onlara bir nefes, bir umut olmak için yola çıkan Sumud yani direniş filosu, terörist unsurlar tarafından barbarca hedef alındı. Hiçbir silah taşımayan, sadece insani yardım taşıyan o sivil gemilere uluslararası sularda saldırdılar. Terörist İsrail suç dosyasına bir yenisini daha eklerken, tüm insanlık bir kez daha büyük bir utanç yaşadı." dedi.

        Program, dua ve destek mesajlarının okunmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nü 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nü 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti
        Ordu, Giresun ve Rize'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na des...
        Ordu, Giresun ve Rize'de denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na des...
        Ordu'da kadınlara emzirme ve anne sütünün önemi anlatıldı
        Ordu'da kadınlara emzirme ve anne sütünün önemi anlatıldı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum ve yangın tatbikatı yapıldı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum ve yangın tatbikatı yapıldı
        Ordu'da kırlangıç balığının ağlara takılması balıkçıları sevindiriyor
        Ordu'da kırlangıç balığının ağlara takılması balıkçıları sevindiriyor
        55 yıldır antika radyo tamiri yapıyor: Radyolara yeniden ses vermek çok mut...
        55 yıldır antika radyo tamiri yapıyor: Radyolara yeniden ses vermek çok mut...