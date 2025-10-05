Ordu ve Bayburt'ta Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri düzenlendi

Ordu ve Bayburt'ta, İsrail ablukasını delmek ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüşler yapıldı.

Ordu Filistin'e Destek Platformunca Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Süleyman Felek Caddesi'nden Ceren Özdemir Meydanı'na yürüdü.

Filistin'e destek sloganları atan grup adına konuşan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (ORİMDER) Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, "Filistin'e Destek Platformu olarak, tarihin en destansı asimetrik savaşını ortaya koyan ve savaş ahlakıyla ümmetin göğsünü kabartan Filistinli direnişçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Kararlı duruşlarının Filistin özgür oluncaya kadar süreceğini ifade eden Murtazaoğlu, şöyle konuştu:

"Batılı bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimleri, kamuoyu baskısının yönünü göstermesi açısından önemlidir. Ancak bu kararlar tek başına yeterli değildir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Biz hem Gazze'deki asil direnişle hem de soykırıma maruz kalan mazlum Filistin halkına uygulanan ablukayı delmeye çalışan filolarla tam dayanışma halinde olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz."