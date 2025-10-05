Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nü 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti

        Ordu'da 2024'de yapılan iyileştirme çalışmalarıyla turizme kazandırılan Gaga Gölü, ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:43
        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'nün Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresinde yapılan çalışmaların ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

        Toparlak, doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenlerin gölün çevresinde gezip, aileleriyle piknik yapma imkanı bulabildiğini dile getirdi.

        Gölün bu yılın ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı bilgisini veren Toparlak, ilginin gelecek yıllarda da sürmesini beklediklerini belirtti.

        Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla gölün bulunduğu alana gelen vatandaşlar da hafta sonu tatilini doğa ile iç içe geçirme imkanı buluyor.

        Ziyaretçilerden Aydın Çıtak, Gaga Gölü'nün kentte ziyaret edilmesi gereken yerlerin arasında olduğunu belirterek, "Biz de ailemizle buraya gelerek piknik yaptık. Daha sonra gölün çevresini dolaşarak güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Barış Ekmekçi de gölün ve çevresinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Buranın değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Gurbetten Ordu'ya gelen herkesin mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

        Ahmet Gürpınar ise gölün bulunduğu alanı bölge için önemsediklerine değinerek, "Gaga Gölü'nün turizme kazandırılması oldukça başarılı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

