Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Geçici Giyim Mağazası" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da ihtiyaç sahipleri için "Geçici Giyim Mağazası" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "Geçici Giyim Mağazası" hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Deniz Feneri Derneğince Ulu Cami'nin giriş katındaki düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için açılan mağazanın hayırlı olmasını diledi.

        Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Danışmanı Recep Koçak ise Ordu'daki ihtiyaç sahibi ailelerin burada 1 ay boyunca sevindirileceğini belirterek, "Şimdilik 500 ailemiz belirlenmiş durumda. Çeşitli kurumlarımızdan da listeler aldık. Bize kayıtlı olan ailelerimiz var. Yaklaşık 2 bin fert buradan sevindirilecek. Burada ay boyunca müracaatlar yine alınacak. Bize kaydı olmayan fakat yardım almak isteyen Ordulu kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bize başvurabilirler." dedi.

        Mağazanın açılışına Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, daire müdürleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Ordu'da ihtiyaç sahibi aileler için 'geçici giyim mağazası' açıldı
        Ordu'da ihtiyaç sahibi aileler için 'geçici giyim mağazası' açıldı
        Ordu'da inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi öldü
        Ordu'da inşaatta elektrik akımına kapılarak düşen işçi öldü
        Ordu'da elektrik akımına kapılarak düşen işçi hayatını kaybetti
        Ordu'da elektrik akımına kapılarak düşen işçi hayatını kaybetti
        Çalıştığı inşaatta akıma kapılıp öldü
        Çalıştığı inşaatta akıma kapılıp öldü
        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Ordu'da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Rektör Baş: "Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine önem veriyor...
        Rektör Baş: "Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine önem veriyor...