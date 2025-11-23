Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

        Alınan bilgiye göre, Kovancılı Mahallesi'nde, fındık bahçesinde temizlenen otların yakılması sonucu örtü yangını çıktı.

        Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Ordu'da yol çalışmaları sürüyor
        Ordu'da yol çalışmaları sürüyor
        Ordu'da polisten kaçan otomobilin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ordu'da polisten kaçan otomobilin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Polisten kaçarken otomobili ile kaza yaptı; 2 yaralı
        Polisten kaçarken otomobili ile kaza yaptı; 2 yaralı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Ordu'da 27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev...
        Ordu'da 27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev...