        Ordu Haberleri

        Ordu'da polisten kaçan otomobilin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 23.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:54
        Ordu'da polisten kaçan otomobilin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ordu'nun Altınordu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda S.K. idaresindeki otomobili durumundan şüphelenmesi üzerine takibe aldı.

        Soya kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki N.B, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

