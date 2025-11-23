Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında "Başöğretmen" sıfatını alması vesilesiyle 24 Kasım'ı her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladıklarını anımsattı.

Herkesin ülkesine hizmet eden bireyler olarak yetişmesinde başrol sahibi bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Güler, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurguladı.

Ahlaki değerlerin çocuklarda hayat tarzı olarak vücut bulmasına vesile olan öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.