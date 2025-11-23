Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:56
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güler, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında "Başöğretmen" sıfatını alması vesilesiyle 24 Kasım'ı her yıl Öğretmenler Günü olarak kutladıklarını anımsattı.

        Herkesin ülkesine hizmet eden bireyler olarak yetişmesinde başrol sahibi bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Güler, öğretmenliğin, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurguladı.

        Ahlaki değerlerin çocuklarda hayat tarzı olarak vücut bulmasına vesile olan öğretmenlere çok şey borçlu olduklarını aktaran Güler, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz demeden, ülkemizin her köşesinde çok zor şartlarda ilim ve irfanı, doğruyu ve güzeli, evrensel değerlerle birlikte maneviyatımızı, vatan ve millet aşkını yavrularımıza aşılamak için azim ve kararlılıkla görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

        Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, Anadolu'nun dört bir yanında görevlerini sürdüren öğretmenlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

