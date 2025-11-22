Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Busenaz Sürmeneli'yi örnek alan 15 yaşındaki milli boksör, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da 15 yaşındaki milli boksör Miraç Keser, Almanya'da düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Busenaz Sürmeneli'yi örnek alan 15 yaşındaki milli boksör, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da 15 yaşındaki milli boksör Miraç Keser, Almanya'da düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kentte yaklaşık 4 yıl önce boksa başlayan Miraç, aradan geçen sürede Türkiye şampiyonlarında ikişer kez altın ve gümüş madalya kazandı.

        Milli sporcu, geçen yıl Bosna Hersek'te yapılan Üst Minikler Boks Avrupa Şampiyonası'nda derece alamamasına rağmen kariyerinde ilk uluslararası müsabaka deneyimini yaşadı.

        Ekim ayında yapılan milli takım seçmelerinde ise 48 kiloda birincilik elde eden Miraç Keser, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Miraç Keser, antrenörleri Batuhan Yeniyol ve İsmail Uykur ile şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Lise 2. sınıf öğrencisi Miraç Keser, AA muhabirine, spora ilk başladığı dönemde aynı salonda Busenaz Sürmeneli'nin de antrenman yaptığını, başarılı olabilmek için gece gündüz çalışmasına şahit olduğunu söyledi.

        Kendisine Sürmeneli'yi örnek alarak motive ettiğini dile getiren Miraç, "Ben onu örnek alarak bu sporda kendimi daha da geliştirmek istedim. Şu an ikinci kez Avrupa şampiyonasına gidiyorum. Hepsi onun ve hocalarımın sayesinde." dedi.

        Miraç Keser, Avrupa'daki hedefinin birincilik olduğuna dikkati çekerek, "Hocalarımla beraber çok çalıştım, bunu da birincilikle bitirmek istiyorum. Sabah, akşam, gece ve gündüz demeden antrenman yaptık. Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Şampiyon olarak dönmesini umut ediyorum"

        Antrenörlerden İsmail Uykur ise kariyerindeki 12 yılda çok iyi sporcular yetiştirdiklerini belirterek, "Salonumuzda çok iyi sporcular var. Sporcularımızdan Miraç da Diyarbakır'daki şampiyonada ikinci oldu. Sonrasında milli takım seçmelerine çağrıldı. Biz de bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Miraçla beraber 1 Eylül'den itibaren çalışmaya başladık. 23 Ekim'e kadar sabah akşam bilfiil çalıştık. Milli takım seçmesini 48 kiloda birinci olarak tamamladı ve Almanya'daki Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

        Miraç Keser'in Avrupa şampiyonu olmasını beklediklerini vurgulayan Uykur, "Ordu'yu, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak temsil etmesini, şampiyon olarak dönmesini umut ediyorum." dedi.

        Antrenör Batuhan Yeniyol da Miraç Keser'in, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu aktararak, "Miraçla hedefimiz 2032 olimpiyatlarında yer alması. Ona göre plan ve programımızı uzun vadeli şekilde yaptık. Biz kendisine güveniyoruz. İlimiz ve ülkemiz için en iyisini de yapacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Ayakları teknenin pervanesine takıldı! Marinada dehşet!
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        Tarihi eser evin duvarındaydı... Ne yaptın muhtar?
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        100 milyar lira kamu zararı! 20 tutuklama
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Hava buz kesmişti... Koyunlara sarılarak hayatta kaldı!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?

        Benzer Haberler

        Ordu'da çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da apartmanın çatısında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da apartmanın çatısında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da çatı katı yangını: 5 kişi asansörlü araçla tahliye edildi
        Ordu'da çatı katı yangını: 5 kişi asansörlü araçla tahliye edildi
        Başkan Güler: "Ordu'muzun güzel enerjisini ve sevgisini hep birlikte paylaş...
        Başkan Güler: "Ordu'muzun güzel enerjisini ve sevgisini hep birlikte paylaş...
        Altınordu'da altyapı çalışmaları devam ediyor
        Altınordu'da altyapı çalışmaları devam ediyor
        Ordu'da kokarcaya karşı 330 bin kışlak ilaçlanacak
        Ordu'da kokarcaya karşı 330 bin kışlak ilaçlanacak