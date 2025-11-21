Ordu'da apartmanın çatısında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle'de Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında apartmanın 4'üncü kattaki dairede dumandan etkilenen C.K. (27), E.K. (20), G.T. (18), G.G. (17) ve C.B. (16) ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
