Altınordu'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı günden bu yana Altınordu'da 51 kilometrelik yağmur suyu hattının inşa edildiği, şehir genelinde kronik hale gelen su baskını sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yeni imalatla birlikte bölgenin yağmur suyu altyapısının güçlendirilerek konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısının sağlanacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattı yatırımlarını tek tek hayata geçirildiği, son olarak Cumhuriyet Mahallesi 1388 No'lu Sokak'ta 400'lük boru imalatına başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.