Ünye Milli Eğitim Müdürlüğünden vefat eden öğrenci için taziye mesajı
Ünye Milli Eğitim Müdürlüğünce, dün okulda rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ünye İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş'in vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
