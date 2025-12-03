Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, deplasmanda oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 9. haftasında oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına Ünye Spor Salonu'nda başladıklarını söyledi.
Gaziantep Gençlikspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Efil, galibiyetin takıma ve camiaya moral verdiğini dile getirdi.
Ligde çıkışlarını İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sürdürmek istediklerinin altını çizen Efil, başantrenör Kerem Eryılmaz'ın bu bilinçle oyuncularını maça hazırladığını aktardı.
Efil, takımda eksik oyuncunun bulunmadığını ifade ederek, 6 Aralık'ta İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak maça taraftarları davet etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.