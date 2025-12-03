Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı

Efil, takımda eksik oyuncunun bulunmadığını ifade ederek, 6 Aralık'ta İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak maça taraftarları davet etti.

Gaziantep Gençlikspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Efil, galibiyetin takıma ve camiaya moral verdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.