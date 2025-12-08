Ordu'da asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Ordu'nun Ünye ilçesinde tadilattaki bir iş yerinde asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tadilattaki bir iş yerinde asma katın çökmesi sonucu düşen kişinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yunus Emre Mahallesi'nde tadilat yapılan iki katlı iş yerinde bulunan Mustafa Çöp, asma katın çökmesi sonucu alt kattaki ofise düştü.
Kazanın yaşandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, Çöp'ün kazanın ardından yara almadığı görüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.