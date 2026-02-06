Ordu'da lisede "Bayrak Sevgisi" etkinliği düzenledi

Ordu'da lise öğrencileri, "Bayrak Sevgisi" etkinlikleri kapsamında bando eşliğinde yürüdü. Fatsa ilçesindeki Atatürk Anadolu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması doğrultusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan öğrenciler, bando eşliğinde sahil güzergahında yürüdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.