        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:27
        Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde Hasan Ç. idaresindeki 52 AGJ 103 plakalı otomobil ile Ferdi A'nın kullandığı 52 ES 239 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, yol kenarında park halindeki iki araca çarparak durabildi.

        Kazada, Hasan Ç. ve beraberindeki Makbulenur Ö. ile Ferdi A, Hatice A. ve Kader A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

