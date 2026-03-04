Canlı
        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Ordu'da Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

        Giriş: 04.03.2026 - 16:19
        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Ordu'da Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

        Kalandia, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaretler için geldiği kentte Vali Erol ile makamında görüştü.

        Vali Erol, Büyükelçi ve beraberindeki heyeti Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Kalandia ise iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk bağlarını güçlendirmek için ziyarette bulunduklarını belirterek, misafirperverliği dolayısıyla Erol'a teşekkür etti.

        Büyükelçi Kalandia, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Karadeniz'e komşu iki ülkenin ekonomik alanda yeni ortak projelere hazır olduğunu vurgulayan Güler, ziyaretin Ordu açısından önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.

        Kalandia da Gürcistan'ın Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerle ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

