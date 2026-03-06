Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Ordu'da, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan operasyonda dilencilik yaptıkları belirlenen kişilere hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:24
        Ordu'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Ordu'da, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan operasyonda dilencilik yaptıkları belirlenen kişilere hakkında yasal işlem yapıldı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ramazan nedeniyle kent merkezinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdığı belirtildi.

        Vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan çalışmada çok sayıda dilenci yakalandığı ifade edilerek, yakalanan şahısların dilencilikten elde ettiği paralara el konulduğu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Açıklamada, özellikle cami önleri, kavşaklar ve yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde denetimlerin artarak devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

