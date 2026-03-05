Ordu'da asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi

Ordu'da asayiş ve güvenliğin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol, Valilik Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026'nın şubat ayında bir önceki yıla göre kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde azalma meydana geldiğini belirtti.





Vali Erol, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde de aynı dönemde azalma olduğunu ifade ederek, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 2026 yılı şubat ayında yapılan 73 operasyonda 90 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 6 şahsın tutuklandığını, 8 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.





Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara şubat ayında imal ve ticaret kapsamında 44 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Erol, 59 şahısın tutuklandığını, 26 şahısın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını vurguladı.





Erol, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçları kapsamında 291 operasyon gerçekleştirildiğini, 1 şahısın tutuklandığını, 2 şahısın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.



Siber suçlarla mücadele kapsamında 314 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Erol, terörle iltisaklı 4 şahsın tespit edildiğini, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 3 operasyonda 3 şahsın tutuklandığını belirtti.





Aynı döneminde il genelinde 350 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Vali Erol, şunları kaydetti:



"Bu kazalarda 476 vatandaşımız yaralanmıştır. 2026 yılı şubat ayında 10 patpat kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılının ilk iki ayında 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 1'i kaza yerinde, 4'ü ise hastanede yaşamını yitirmiş olup, bunlardan 1'i patpat kazalarında hayatını kaybetmiştir."

