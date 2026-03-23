        Ordu'da 102 yaşına giren Hüseyin dedeye doğum günü sürprizi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde 102 yaşına giren Hüseyin Aydoğan'ın doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Boğazcık Mahallesi’nde yaşayan Aydoğan'a çocukları ve torunları tarafından 102 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü sürprizi düzenlendi.

        Aydoğan, mahalle sakinlerinin de katıldığı kutlamada kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi.

        Eşi yaklaşık 30 yıl önce vefat eden 4 çocuk ve 11 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür etti.

        Sağlığının gayet yerinde olduğunu ifade eden Aydoğan, "Şükürler olsun hiçbir şikayetim yok, sıhhatim gençlik gibi devam ediyor. Küçüklükten bu yana her işimi kendim yaparım. İki kızım, iki oğlum var. 11 torun sahibiyim. Torunlarımın ise 12 çocuğu var." dedi.

        Aydoğan, mümkün olduğunca doğal beslenmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.

        Hüseyin Aydoğan’ın 68 yaşındaki kızı Ülker Aydın Aydoğan ise, "Babamın 102 yaşına ulaşmasından dolayı çok mutluyuz, sağlığı gayet iyi. Az yer ama sık sık beslenir. Bizde kendisine her zaman yardımcı oluyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

