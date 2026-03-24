        Ordu'da spor kompleksinin inşası devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde Eskipazar Spor Kompleksi'nin yapımı sürüyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Ordu'da spor kompleksinin inşası devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde Eskipazar Spor Kompleksi'nin yapımı sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Eskipazar Mahallesi'nde değişim ve dönüşüm yaşanmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ederek atletizm pisti ve futbol sahaları kazandırılan alanda, şimdi de yarı olimpik yüzme havuzu ve çok amaçlı spor salonu kazandırılacağı vurgulandı.

        Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen proje doğrultusunda sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Kaba inşaatı süren projede yarı olimpik yüzme havuzu binasının bodrum katında dolgu ve yalıtım işleri tamamlandı. Temel betonu döküldü. Kolon ve perde duvar imalatları ile havuz çanağının kalıbı ve demir imalatları devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Çok amaçlı spor salonu binasında ise çelik çatının yapımına başlandığı ve dış cephe duvarlarının örülmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla Eskipazar Spor Kompleksi'nin, bölgenin sosyal ve sportif cazibesini artıran önemli bir merkez haline geleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

