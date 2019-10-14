Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda il ve ilçe müdürlükleri gıda kontrolör ekipleri tarafından il genelinde çapraz gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Gıda ve yem işletmelerine yönelik sadece ekim ayında bin 252 adet denetim gerçekleştirildi. 2019 yılında ise toplam 9 bin 254 adet denetim yapılırken 467 adet numune alındı. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 62 işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

ORDU 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:07

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