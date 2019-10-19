Ordu Günleri’nde organik yöresel yiyeceklere büyük ilgi

İstanbul’da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ordu Günleri’nde yöresel ve organik yiyecekler büyük ilgi gördü.

Yenikapı’da düzenlenen Ordu Günleri’ni İstanbul’un dört bir yanından gelen Ordulular büyük ilgi gösterdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyesinin yer aldığı fuar alanında en büyük ilgiyi yöresel yiyecekler gördü. Fuar alanını ziyaret edenler, organik ve yöresel yiyeceklere akın etti. Stantlarda en çok yöresel organik peynir, peynir ürünleri, turşu, ev reçeli, bal ve tereyağı gördü.

Stantları ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yöresel ve organik yiyeceklerin çok tercih edilmesine şaşırmamak gerektiğini söyledi. Güler, “Günümüzde organik yiyeceklere olan ilgi giderek artıyor. Ordu’nun yaylalarından çıkan lezzetler burada büyük ilgi gördü. Biz belediye bünyesinde tarım şirketi kurduk. Bu şirket vasıtasıyla yöresel ve organik yiyeceklerin üretimini ve pazarlanmasını yaygınlaştırmak, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekecek bir gıda turizmi başlatmak istiyoruz. Bununda çalışmalarına başladık ve alt yapısını oluşturuyoruz” dedi.

ORDU 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:51

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.