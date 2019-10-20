Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı

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Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. idaresindeki 52 ABD 389 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

ORDU 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

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